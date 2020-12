сегодня



Вокалист IMONOLITH исполняет NINE INCH NAILS



Вокалист IMONOLITH Jon Howard опубликовал новый эпизод онлайн-серии "Behind The Vocals", в рамках которого он исполняет композицию NINE INCH NAILS "In This Together".







