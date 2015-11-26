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IMONOLITH пишут вокал



Группа IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Brian Waddell (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Byron Stroud (STRAPPING YOUNG LAD, FEAR FACTORY) и Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), опубликовала ролик из студии с записи вокальных партий.

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