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Вокалист MESHUGGAH в сингле IMONOLITH



Группа IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), Oswin Wong и Conan Freeman, опубликовала трек "The Reign" (Remix), в записи которого принимал участие Jens Kidman из MESHUGGAH. Этот трек будет включён в ЕР "Progressions", релиз которого намечен на март.

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