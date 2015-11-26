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Imonolith

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29 янв 2022 : 		 Вокалист MESHUGGAH в сингле IMONOLITH

28 янв 2022 : 		 Перемены в IMONOLITH

2 авг 2021 : 		 Кавер-версия BJÖRK от IMONOLITH

3 июн 2021 : 		 Видео с текстом от IMONOLITH

27 апр 2021 : 		 Название нового альбома IMONOLITH

6 апр 2021 : 		 Видео с репетиции IMONOLITH

23 мар 2021 : 		 IMONOLITH пишут вокал

2 фев 2021 : 		 IMONOLITH в студии

20 янв 2021 : 		 IMONOLITH в студии

10 дек 2020 : 		 IMONOLITH в студии

2 дек 2020 : 		 Вокалист IMONOLITH исполняет NINE INCH NAILS

7 июл 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

30 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

24 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

16 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

10 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

6 июн 2020 : 		 Обучающее видео от IMONOLITH

26 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

21 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

7 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

28 апр 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

22 апр 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

16 мар 2020 : 		 IMONOLITH отменили первый европейский тур

8 мар 2020 : 		 Новая песня IMONOLITH

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от IMONOLITH

15 янв 2020 : 		 Новое видео IMONOLITH
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Вокалист MESHUGGAH в сингле IMONOLITH



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Группа IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), Oswin Wong и Conan Freeman, опубликовала трек "The Reign" (Remix), в записи которого принимал участие Jens Kidman из MESHUGGAH. Этот трек будет включён в ЕР "Progressions", релиз которого намечен на март.

IMONOLITH To Release



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