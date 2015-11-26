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Imonolith

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Перемены в IMONOLITH



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Мы хотели бы представить вам двух новых участников, присоединившихся к IMONOLITH:

Oswin Wong (Threat Signal, Plaguebringer) - гитара
Conan Freeman (Punchdrunk, Cyanotic) - бас.

Oswin — один из нынешних гитаристов Threat Signal и Plaguebringer. Он окончил музыкальный факультет Berklee, преподает гитару и является опытным командным участником, когда дело касается работы в группе.

Conan был уважаемым музыкантом, играющим на местной ванкуверской металлической сцене в течение многих лет. Он надежный, техничный и креативный басист. Он также является отличным командным музыкантом, как и Oswin.

Мы очень рады, что они оба присоединились к IMONOLITH. Brian 'Beav' Waddell и Scott Whalen больше не с нами. Это был дружеский, взаимный разрыв без каких-либо обид с обеих сторон. Мы очень благодарны обоим участникам за их вклад в группу и желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях.

Спасибо и Brian, и Scott за то, что помогли IMONOLITH встать с правильной ноги. Они всегда будут близкими друзьями и важной частью истории группы. Мы рады двигаться дальше вместе с Oswin и Conan. Как можно скорее отправиться в турне и выпустить EP "Progressions" в начале 2022 года — вот наши главные приоритеты».

Beav: «Я пишу это, чтобы сообщить вам всем, что я расстался с IMONOLITH. Никакой драмы или чего-то волнующего. Я просто чувствую, что с индустрией, как она была разрушена, и с постоянными изменениями в турне и т.д. я решил прекратить гастролировать. Честно говоря, я никогда не был большим поклонником путешествий, и с учетом того, как развиваются события, я думаю, что пришло время выйти из игры.

Я желаю IMONOLITH всего наилучшего и очень горжусь альбомом State Of Being, который мы выпустили вместе. Даже если меня сейчас нет в группе, всегда есть запись того времени, когда я был.

Спасибо, что позволили мне поделиться с вами музыкой!»

Scott: "Хотя я люблю ребят и команду, окружающую группу. Я решил уйти из IMONOLITH, чтобы сосредоточиться на других проектах и вернуться в школу.

Поскольку Covid все еще остается реальностью, а взлеты и падения музыкального ландшафта резко изменились в мире за последние пару лет, я чувствую, что сейчас очень подходящее время в моей жизни, чтобы сместить фокус и пойти по другому пути, чем тот, по которому я шел с ребятами из IMONOLITH последние 3 года.

Я очень благодарен за возможности, предоставленные мне, пока я был в группе, и желаю им только любви и успехов в будущем во всем! Увидимся где-нибудь по пути. Я люблю вас!»

IMONOLITH Issue Statement Regarding Departure Of Guitarist BRIAN WADDELL And Bassist SCOTT WHALEN; Officially Introduce New Band Members



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