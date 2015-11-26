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Imonolith

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7 июл 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

30 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

24 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

16 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

10 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

6 июн 2020 : 		 Обучающее видео от IMONOLITH

26 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

21 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

7 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

28 апр 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

22 апр 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

16 мар 2020 : 		 IMONOLITH отменили первый европейский тур

8 мар 2020 : 		 Новая песня IMONOLITH

8 фев 2020 : 		 Видео с текстом от IMONOLITH

15 янв 2020 : 		 Новое видео IMONOLITH

26 ноя 2019 : 		 Дебютный альбом IMONOLITH выйдет весной

30 апр 2019 : 		 IMONOLITH завершили запись

10 апр 2019 : 		 IMONOLITH завершают запись

18 янв 2019 : 		 Новое видео IMONOLITH

17 дек 2018 : 		 IMONOLITH сменили гитариста

3 дек 2018 : 		 Первый сингл IMONOLITH выйдет зимой

6 сен 2018 : 		 Новая песня IMONOLITH

13 авг 2018 : 		 Демо от IMONOLITH

11 июл 2018 : 		 Демо от IMONOLITH

23 июн 2018 : 		 Демо от IMONOLITH

31 май 2018 : 		 Демо от IMONOLITH
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Карантинные сессии от IMONOLITH



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Группа IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Brian Waddell (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Byron Stroud (STRAPPING YOUNG LAD, FEAR FACTORY) и Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), также проводит карантинные сессии для поклонников — каждый понедельник группа выкладывает один трек из дебютного альбома, а по вторникам обсуждает его с поклонниками. Видео на “Breathe” доступно ниже.

IMONOLITH Release Final Quarantine Sessions Playthrough Video: "Breathe"



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