25 апр 2022



Новое видео IMONOLITH



‘The Lesson’, новое видео группы IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), Oswin Wong и Conan Freeman, доступно ниже.







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