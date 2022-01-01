Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Новое видео CREMATORY 8
*Новое видео гитариста METALLICA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



*

Imonolith

*



25 апр 2022 : 		 Новое видео IMONOLITH

28 мар 2022 : 		 Новый альбом IMONOLITH выйдет весной

29 янв 2022 : 		 Вокалист MESHUGGAH в сингле IMONOLITH

28 янв 2022 : 		 Перемены в IMONOLITH

2 авг 2021 : 		 Кавер-версия BJÖRK от IMONOLITH

3 июн 2021 : 		 Видео с текстом от IMONOLITH

27 апр 2021 : 		 Название нового альбома IMONOLITH

6 апр 2021 : 		 Видео с репетиции IMONOLITH

23 мар 2021 : 		 IMONOLITH пишут вокал

2 фев 2021 : 		 IMONOLITH в студии

20 янв 2021 : 		 IMONOLITH в студии

10 дек 2020 : 		 IMONOLITH в студии

2 дек 2020 : 		 Вокалист IMONOLITH исполняет NINE INCH NAILS

7 июл 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

30 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

24 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

16 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

10 июн 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

6 июн 2020 : 		 Обучающее видео от IMONOLITH

26 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

21 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

7 май 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

28 апр 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

22 апр 2020 : 		 Карантинные сессии от IMONOLITH

16 мар 2020 : 		 IMONOLITH отменили первый европейский тур

8 мар 2020 : 		 Новая песня IMONOLITH
Показать далее
| - |

|||| 25 апр 2022

Новое видео IMONOLITH



zoom
‘The Lesson’, новое видео группы IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), Oswin Wong и Conan Freeman, доступно ниже.




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 142

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом