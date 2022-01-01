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JON BON JOVI совсем сдулся?
37
Новый трек гитариста METALLICA
26
ROB HALFORD дал имена котятам из приюта
21
Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»
17
UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»
13
все новости группы
Imonolith
Канада
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/imonolithband/
25 апр 2022
:
Новое видео IMONOLITH
28 мар 2022
:
Новый альбом IMONOLITH выйдет весной
29 янв 2022
:
Вокалист MESHUGGAH в сингле IMONOLITH
28 янв 2022
:
Перемены в IMONOLITH
2 авг 2021
:
Кавер-версия BJÖRK от IMONOLITH
3 июн 2021
:
Видео с текстом от IMONOLITH
27 апр 2021
:
Название нового альбома IMONOLITH
6 апр 2021
:
Видео с репетиции IMONOLITH
23 мар 2021
:
IMONOLITH пишут вокал
2 фев 2021
:
IMONOLITH в студии
20 янв 2021
:
IMONOLITH в студии
10 дек 2020
:
IMONOLITH в студии
2 дек 2020
:
Вокалист IMONOLITH исполняет NINE INCH NAILS
7 июл 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
30 июн 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
24 июн 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
16 июн 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
10 июн 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
6 июн 2020
:
Обучающее видео от IMONOLITH
26 май 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
21 май 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
7 май 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
28 апр 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
22 апр 2020
:
Карантинные сессии от IMONOLITH
16 мар 2020
:
IMONOLITH отменили первый европейский тур
8 мар 2020
:
Новая песня IMONOLITH
8 фев 2020
:
Видео с текстом от IMONOLITH
15 янв 2020
:
Новое видео IMONOLITH
26 ноя 2019
:
Дебютный альбом IMONOLITH выйдет весной
30 апр 2019
:
IMONOLITH завершили запись
10 апр 2019
:
IMONOLITH завершают запись
18 янв 2019
:
Новое видео IMONOLITH
17 дек 2018
:
IMONOLITH сменили гитариста
3 дек 2018
:
Первый сингл IMONOLITH выйдет зимой
6 сен 2018
:
Новая песня IMONOLITH
13 авг 2018
:
Демо от IMONOLITH
11 июл 2018
:
Демо от IMONOLITH
23 июн 2018
:
Демо от IMONOLITH
31 май 2018
:
Демо от IMONOLITH
16 май 2018
:
Первая песня IMONOLITH
27 апр 2018
:
IMONOLITH занимаются сведением дебютного альбома
10 апр 2018
:
Тизер от IMONOLITH
27 мар 2018
:
IMONOLITH завершили запись ударных
17 мар 2018
:
Музыканты THREAT SIGNAL, DEVIN TOWNSEND PROJECT, Ex-STRAPPING YOUNG LAD в IMONOLITH
25 апр 2022
Новое видео IMONOLITH
‘The Lesson’, новое видео группы IMONOLITH, в состав которой входят Jon Howard (THREAT SIGNAL, ARKAEA), Ryan Van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT), Kai Huppunen (METHODS OF MAYHEM, NOISE THERAPY), Oswin Wong и Conan Freeman, доступно ниже.
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