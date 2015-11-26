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MEAT LOAF упал со сцены в Техасе и сломал ключицу
TMZ сообщает, что легенда рока Meat Loaf упал со сцены в Техасе в прошлую субботу во время общения с поклонниками на хоррор-конвенции Texas Frightmare Weekend в Далласе.
TMZ прокомментировали этот инцидент:
«Meat шёл шёл по сцене, когда внезапно потерял равновесие и начал падать. Можно было заметить шок и ужас на его лице. Meat Loaf попытался обезопасить себя, но в конце концов упал сбоку от задней части сцены, за занавес. Сообщается, что он споткнулся о связку проводов на сцене. Он был доставлен в ближайшую больницу и оставлен на ночь, где, как сообщается, ему поставили диагноз перелом ключицы. По словам очевидца, Meat Loaf отказывался отдавать микрофон до того момента, когда он поблагодарил своих поклонников, а сотрудники Frightmare предложили возврат денег тем, кто заплатил за фотосессию».
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