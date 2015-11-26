Умер Мит Лоуф

«Наши сердца разбиты сообщением о том, что несравненный Мит Лоуф скончался сегодня ночью в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей.
Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю вашу любовь и поддержку, когда мы переживаем это время скорби, потеряв такого вдохновляющего артиста и прекрасного человека.
Мы благодарим вас за понимание нашей потребности в уединении в это время. От его сердца к вашим душам... никогда не переставайте зажигать!»
Причина смерти пока не объявлена.
Удивительная карьера Мит Лоуфа охватывала шесть десятилетий, за которые он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в более чем 65 фильмах, включая "Бойцовский клуб", "Фокус", "Rocky Horror Picture Show" и "Мир Уэйна". Его альбом "Bat Out Of Hell" остается одним из 10 самых продаваемых альбомов всех времен.
father
В общем, как говорится, светлая память охуенному дядьке.
ElectricRetard
olly71
timekiller61
Hellg
Жаль, новости всё чаще с сообщениями о смерти музыкантов.
xRReth
У него там наверху будет охрененная компания.
Moomrick
egoriy05
ElectricRetard
74 года. Интересная у вас свежесть.
Flashback
Замечательная музыка.
Светлая память!
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