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Умер Мит Лоуф



Семья Мит Лоуфа опубликовала следующее сообщение:



«Наши сердца разбиты сообщением о том, что несравненный Мит Лоуф скончался сегодня ночью в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей.



Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю вашу любовь и поддержку, когда мы переживаем это время скорби, потеряв такого вдохновляющего артиста и прекрасного человека.



Мы благодарим вас за понимание нашей потребности в уединении в это время. От его сердца к вашим душам... никогда не переставайте зажигать!»



Причина смерти пока не объявлена.



Удивительная карьера Мит Лоуфа охватывала шесть десятилетий, за которые он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в более чем 65 фильмах, включая "Бойцовский клуб", "Фокус", "Rocky Horror Picture Show" и "Мир Уэйна". Его альбом "Bat Out Of Hell" остается одним из 10 самых продаваемых альбомов всех времен.





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