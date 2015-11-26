Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 25
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 21
*Drum-cam от MUDVAYNE 20
[= ||| все новости группы



*

Meat Loaf

*



21 янв 2022 : 		 Умер Мит Лоуф

8 янв 2020 : 		 Дочь MEAT'а LOAF'a поддержала Грету Тунберг, ответившую на его критику: «Я не всегда согласна с отцом»

7 янв 2020 : 		 Грета Тунберг отреагировала на высказывания MEAT LOAF

4 янв 2020 : 		 MEAT LOAF заявил, что нет никакого изменения климата, а Грете Тунберг «промыли мозги»

8 май 2019 : 		 MEAT LOAF упал со сцены в Техасе и сломал ключицу

24 июн 2016 : 		 Новый альбом MEAT LOAF выйдет в сентябре

19 июн 2016 : 		 MEAT LOAF потерял сознание на сцене

24 фев 2012 : 		 MEAT LOAF: "SLIPKNOT как металлический Бетховен"

16 мар 2010 : 		 BRIAN MAY, STEVE VAI станут гостями на новом альбоме MEAT LOAF

27 авг 2009 : 		 Гитарист QUEEN стал гостем на новом альбоме MEAT'а LOAF'а

31 май 2006 : 		 Гитарист QUEEN принял участие в записи нового альбома MEAT LOAF
| - |

|||| сегодня

Умер Мит Лоуф



*
zoom
*
* *
Семья Мит Лоуфа опубликовала следующее сообщение:

«Наши сердца разбиты сообщением о том, что несравненный Мит Лоуф скончался сегодня ночью в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей.

Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю вашу любовь и поддержку, когда мы переживаем это время скорби, потеряв такого вдохновляющего артиста и прекрасного человека.

Мы благодарим вас за понимание нашей потребности в уединении в это время. От его сердца к вашим душам... никогда не переставайте зажигать!»

Причина смерти пока не объявлена.

Удивительная карьера Мит Лоуфа охватывала шесть десятилетий, за которые он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в более чем 65 фильмах, включая "Бойцовский клуб", "Фокус", "Rocky Horror Picture Show" и "Мир Уэйна". Его альбом "Bat Out Of Hell" остается одним из 10 самых продаваемых альбомов всех времен.

MEAT LOAF Dies At 74






Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 10 )

father


21 янв 2022, 14:56		Только с Хэллом недавно смотрели его охуеннейшие концертные записи. Пусть тут кто-то и говорил, мол, "альбом чувака в десятке самых продаваемых, а кто это - хз", то есть в России это далеко не самый известный артист, но это был реально крутой музыкант, энергия концертников прёт даже с экрана ютубчика. И даже на последних выступлениях, где сильно больной Мит Лоуф уже не угорает, а в основном только сидит на стульчике, энергия и мощь рвёт в клочья.
В общем, как говорится, светлая память охуенному дядьке.

ElectricRetard


21 янв 2022, 15:07		Ну, этот возрастной уже был, так что никакой жалости, только респект!

olly71


21 янв 2022, 15:30		Давно о нём ничего не слышал . Думал отошёл от дел уже .

timekiller61


21 янв 2022, 15:34		Ну он герой 70-х-80-х-никак не нынешнего века. Многие и не знают. Может знают по фильмам-он много снимался- Мир Уэйна ,Байки из склепа -1992,Чёрный пёс,Бойцовский клуб, Бладрэйн ,Доктор Хаус и др. R.I.P. Хороший музыкант-фронтмен старой гвардии харда....

Hellg


21 янв 2022, 15:39		Я узнал о нём в 90-х, благодаря клипам MTV.
Жаль, новости всё чаще с сообщениями о смерти музыкантов.

xRReth


21 янв 2022, 15:47		Земля пухом и спасибо за всё.
У него там наверху будет охрененная компания.

Moomrick


21 янв 2022, 15:53		Черт... черт-черт-черт! Ну как же так? Это уже потери из относительно свежих музыкантов. Эх, как же не вовремя!

egoriy05


21 янв 2022, 15:53		Джим Стейнманн позвал к себе... Не может он там без своего основного исполнителя... R. I. P., Мит Лоуф, реально крутой певец!

ElectricRetard


21 янв 2022, 16:12		>Это уже потери из относительно свежих музыкантов.
74 года. Интересная у вас свежесть.

Flashback


21 янв 2022, 16:39		Очень крутой исполнитель.
Замечательная музыка.
Светлая память!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1517

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом