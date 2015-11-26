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Meat Loaf

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30 янв 2022 : 		 TED NUGENT почтил память Мит Лоуфа

30 янв 2022 : 		 HOWARD STERN: «Мит Лоуф хотел умереть свободным? Ну и теперь он мертв!»

27 янв 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX почтил память Мита Лоуфа

26 янв 2022 : 		 ALICE COOPER почтил память Мита Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Мит Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Умер Мит Лоуф

8 янв 2020 : 		 Дочь MEAT'а LOAF'a поддержала Грету Тунберг, ответившую на его критику: «Я не всегда согласна с отцом»

7 янв 2020 : 		 Грета Тунберг отреагировала на высказывания MEAT LOAF

4 янв 2020 : 		 MEAT LOAF заявил, что нет никакого изменения климата, а Грете Тунберг «промыли мозги»

8 май 2019 : 		 MEAT LOAF упал со сцены в Техасе и сломал ключицу

24 июн 2016 : 		 Новый альбом MEAT LOAF выйдет в сентябре

19 июн 2016 : 		 MEAT LOAF потерял сознание на сцене

24 фев 2012 : 		 MEAT LOAF: "SLIPKNOT как металлический Бетховен"

16 мар 2010 : 		 BRIAN MAY, STEVE VAI станут гостями на новом альбоме MEAT LOAF

27 авг 2009 : 		 Гитарист QUEEN стал гостем на новом альбоме MEAT'а LOAF'а

31 май 2006 : 		 Гитарист QUEEN принял участие в записи нового альбома MEAT LOAF
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|||| сегодня

HOWARD STERN: «Мит Лоуф хотел умереть свободным? Ну и теперь он мертв!»



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HOWARD STERN решил проехаться по Мит Лоуфу в свежем выпуске своего шоу за то, что музыкант не стал делать прививку от COVID-19:

«Бедняга Мит Лоуф был втянут в какой-то странный гребаный культ. И почему-то действительно поверил в это - он сделал заявление: "Я лучше умру свободным человеком, чем приму эту вакцину". А теперь он мертв!»

После смерти певца Stern призвал его семью выступить в поддержку вакцин.

«Я бы хотел, чтобы семья выступила и сказала: "Знаете, когда Мит Лоуф лежал в больнице и не мог дышать, он сказал: "Я совершил ошибку. Я должен был сделать прививку". Как и все эти антипрививочники, они все в конце говорят: "Я совершил ошибку"».

HOWARD STERN - "Poor MEAT LOAF Got Sucked Into Some Weird F$%king Cult"; Shock Jock Urges Singer / Actor's Family To Speak Out On COVID Vaccine



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