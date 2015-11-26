HOWARD STERN: «Мит Лоуф хотел умереть свободным? Ну и теперь он мертв!»
HOWARD STERN решил проехаться по Мит Лоуфу в свежем выпуске своего шоу за то, что музыкант не стал делать прививку от COVID-19:
«Бедняга Мит Лоуф был втянут в какой-то странный гребаный культ. И почему-то действительно поверил в это - он сделал заявление: "Я лучше умру свободным человеком, чем приму эту вакцину". А теперь он мертв!»
После смерти певца Stern призвал его семью выступить в поддержку вакцин.
«Я бы хотел, чтобы семья выступила и сказала: "Знаете, когда Мит Лоуф лежал в больнице и не мог дышать, он сказал: "Я совершил ошибку. Я должен был сделать прививку". Как и все эти антипрививочники, они все в конце говорят: "Я совершил ошибку"».
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