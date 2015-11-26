ALICE COOPER почтил память Мита Лоуфа:

«Он был одним из величайших голосов в рок-н-ролле, и он был одним из моих самых близких друзей в этом бизнесе. С ним было очень весело, по-настоящему весело находиться рядом. Он был лучшим другом для всех, независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как вы видели его в последний раз.
Мы много раз работали вместе на протяжении многих лет, и он всегда был сильным. Он был настоящим театралом, как и я, поэтому наши шоу очень хорошо сочетались друг с другом. Я помню, что когда вы видели его шоу, он обращался с публикой почти как проповедник-пятидесятник, и он был очень сильным на сцене.
Работа с Митом Лоуфом была одной из главных причин, по которой я хотел снять фильм "Roadie" — я хотел посмотреть, как он проявит свои актёрские способности. Он играет настоящего роуди, который стремится стать лучшим в мире. Но он делал это и в жизни — он всегда хотел быть лучшим в том, что делал... И я думаю, ему это удалось.
Не было никого, и я имею в виду никого, похожего на Мита Лоуфа. Его никто не сможет заменить».
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