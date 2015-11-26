Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SCORPIONS 31
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 24
*METALLICA помогла уличному музыканту 19
*TESTAMENT расстались с ударником 18
[= ||| все новости группы



*

Meat Loaf

*



26 янв 2022 : 		 ALICE COOPER почтил память Мита Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Мит Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Умер Мит Лоуф

8 янв 2020 : 		 Дочь MEAT'а LOAF'a поддержала Грету Тунберг, ответившую на его критику: «Я не всегда согласна с отцом»

7 янв 2020 : 		 Грета Тунберг отреагировала на высказывания MEAT LOAF

4 янв 2020 : 		 MEAT LOAF заявил, что нет никакого изменения климата, а Грете Тунберг «промыли мозги»

8 май 2019 : 		 MEAT LOAF упал со сцены в Техасе и сломал ключицу

24 июн 2016 : 		 Новый альбом MEAT LOAF выйдет в сентябре

19 июн 2016 : 		 MEAT LOAF потерял сознание на сцене

24 фев 2012 : 		 MEAT LOAF: "SLIPKNOT как металлический Бетховен"

16 мар 2010 : 		 BRIAN MAY, STEVE VAI станут гостями на новом альбоме MEAT LOAF

27 авг 2009 : 		 Гитарист QUEEN стал гостем на новом альбоме MEAT'а LOAF'а

31 май 2006 : 		 Гитарист QUEEN принял участие в записи нового альбома MEAT LOAF
| - |

|||| сегодня

ALICE COOPER почтил память Мита Лоуфа



*
zoom
*
* *
ALICE COOPER почтил память Мита Лоуфа:

«Он был одним из величайших голосов в рок-н-ролле, и он был одним из моих самых близких друзей в этом бизнесе. С ним было очень весело, по-настоящему весело находиться рядом. Он был лучшим другом для всех, независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как вы видели его в последний раз.

Мы много раз работали вместе на протяжении многих лет, и он всегда был сильным. Он был настоящим театралом, как и я, поэтому наши шоу очень хорошо сочетались друг с другом. Я помню, что когда вы видели его шоу, он обращался с публикой почти как проповедник-пятидесятник, и он был очень сильным на сцене.

Работа с Митом Лоуфом была одной из главных причин, по которой я хотел снять фильм "Roadie" — я хотел посмотреть, как он проявит свои актёрские способности. Он играет настоящего роуди, который стремится стать лучшим в мире. Но он делал это и в жизни — он всегда хотел быть лучшим в том, что делал... И я думаю, ему это удалось.

Не было никого, и я имею в виду никого, похожего на Мита Лоуфа. Его никто не сможет заменить».

ALICE COOPER:








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 183

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом