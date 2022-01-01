сегодня



MEAT LOAF — о записи вокала для альбома TED'a NUGENT'a



В своём интервью для Noise11.com в 2010 году Мит Лоуф рассказал историю о том, как он работал над альбомом Ted'a Nigent'a "Free For All":



«Я расскажу вам, как именно всё произошло. Держу пари, они должны мне целое состояние. Но в итоге они мне заплатили совсем мало, потому что в то время я был на мели, и они сказали: "Мы дадим тебе $1000, чтобы ты пришёл и записал вокальные партии для этого альбома". Я ответил: "1000 долларов? Правда? Ладно".



Всё было готово за пару дней. Я записал все эти вокальные партии за два дня. Сейчас я бы так не смог. Но они прислали мне только тексты на бумаге и треки. Не было ни примера вокала, ни мелодий, ничего. И вот я начал работу, и все вокальные мелодии придумал я сам. Я спросил: "Вы хоть представляете, сколько времени осталось до вокала". Они отвечали: "восемь тактов, четыре такта..." Мне приходилось ждать четыре такта, прежде чем я начинал петь».



Мит Лоуф также заявил, что план работы над альбомом был катастрофой:



«Было два продюсера, и они спорили, спорили и спорили. Им не нравилось, как я пою, и эти мелодии. В итоге я пришёл к ним через три часа, там был барабанщик, и я сказал: "Ребята, почему бы вам не уйти отсюда и не вернуться через два дня. Я запишу вокал, а то, что вам не понравится, мы переделаем. Мы сделаем это". Они сказали "Что?" Я сказал: "Убирайтесь к чертям отсюда". И они ушли, а через два дня вернулись, им понравился вокал, и на этом всё закончилось.



Моей любимой песней на этом альбоме была "Hammerdown". На этой пластинке я взял самую высокую ноту в своей жизни».







+0 -0



просмотров: 131

