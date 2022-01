сегодня



TED NUGENT почтил память Мит Лоуфа



TED NUGENT в программе "The Joe Piscopo Show" почтил память Мит Лоуфа:



«Этот парень был так талантлив. И что еще важнее, он был веселым сукиным сыном. Он был таким ярким светом доброй воли, порядочности и трудовой этики. Я не могу достаточно восторженно отзываться о том, что Мит Лоуф олицетворял жизнь, свободу и стремление к рок-н-ролльному счастью. Какой движущей силой природы он был».



Говоря о своих воспоминаниях о сотрудничестве с Митом Лоуфом над альбомом 1976 года "Free For All", Ted сказал следующее:



«На меня обрушился поток, цунами, бомбардировка невероятных, смешных, возмутительных, вызывающих смех до боли в животе моментов. Потому что если вам не весело со мной, вы странный. И все, особенно Мит Лоуф... Он провел достаточно времени в Детройте, чтобы понять важность задиристости, и он был очень хорош в своей задиристости. Он был наравне с тобой и мной, Джо. Но каждый день в студии... Во-первых, потому что мы все были чисты и трезвы, поэтому наш юмор, наш смех, наша страсть, наша рабочая этика были объединены, чтобы обеспечить высочайшее музыкальное исполнение. Так что между мной, Мит Лоуфом и [продюсером] Томом Верманом и всеми в нашей команде была настоящая смеховая оргия. Но как только была нажата кнопка записи, это был серьезный, настоящий бизнес без утраты чувства юмора, страсти, эпатажа и, что еще важнее, неповиновения. Что определяет лучшую музыку Мит Лоуфа? Он был вызывающим сукиным сыном, и я люблю его за это. И он всегда будет с нами».













+0 -0



просмотров: 220