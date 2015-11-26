Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 71
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 25
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
*Умер Мит Лоуф 20
[= ||| все новости группы



*

Meat Loaf

*



30 янв 2022 : 		 TED NUGENT почтил память Мит Лоуфа

30 янв 2022 : 		 HOWARD STERN: «Мит Лоуф хотел умереть свободным? Ну и теперь он мертв!»

27 янв 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX почтил память Мита Лоуфа

26 янв 2022 : 		 ALICE COOPER почтил память Мита Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Мит Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Умер Мит Лоуф

8 янв 2020 : 		 Дочь MEAT'а LOAF'a поддержала Грету Тунберг, ответившую на его критику: «Я не всегда согласна с отцом»

7 янв 2020 : 		 Грета Тунберг отреагировала на высказывания MEAT LOAF

4 янв 2020 : 		 MEAT LOAF заявил, что нет никакого изменения климата, а Грете Тунберг «промыли мозги»

8 май 2019 : 		 MEAT LOAF упал со сцены в Техасе и сломал ключицу

24 июн 2016 : 		 Новый альбом MEAT LOAF выйдет в сентябре

19 июн 2016 : 		 MEAT LOAF потерял сознание на сцене

24 фев 2012 : 		 MEAT LOAF: "SLIPKNOT как металлический Бетховен"

16 мар 2010 : 		 BRIAN MAY, STEVE VAI станут гостями на новом альбоме MEAT LOAF

27 авг 2009 : 		 Гитарист QUEEN стал гостем на новом альбоме MEAT'а LOAF'а

31 май 2006 : 		 Гитарист QUEEN принял участие в записи нового альбома MEAT LOAF
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT почтил память Мит Лоуфа



*
zoom
*
* *
TED NUGENT в программе "The Joe Piscopo Show" почтил память Мит Лоуфа:

«Этот парень был так талантлив. И что еще важнее, он был веселым сукиным сыном. Он был таким ярким светом доброй воли, порядочности и трудовой этики. Я не могу достаточно восторженно отзываться о том, что Мит Лоуф олицетворял жизнь, свободу и стремление к рок-н-ролльному счастью. Какой движущей силой природы он был».

Говоря о своих воспоминаниях о сотрудничестве с Митом Лоуфом над альбомом 1976 года "Free For All", Ted сказал следующее:

«На меня обрушился поток, цунами, бомбардировка невероятных, смешных, возмутительных, вызывающих смех до боли в животе моментов. Потому что если вам не весело со мной, вы странный. И все, особенно Мит Лоуф... Он провел достаточно времени в Детройте, чтобы понять важность задиристости, и он был очень хорош в своей задиристости. Он был наравне с тобой и мной, Джо. Но каждый день в студии... Во-первых, потому что мы все были чисты и трезвы, поэтому наш юмор, наш смех, наша страсть, наша рабочая этика были объединены, чтобы обеспечить высочайшее музыкальное исполнение. Так что между мной, Мит Лоуфом и [продюсером] Томом Верманом и всеми в нашей команде была настоящая смеховая оргия. Но как только была нажата кнопка записи, это был серьезный, настоящий бизнес без утраты чувства юмора, страсти, эпатажа и, что еще важнее, неповиновения. Что определяет лучшую музыку Мит Лоуфа? Он был вызывающим сукиным сыном, и я люблю его за это. И он всегда будет с нами».

TED NUGENT On MEAT LOAF:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 220

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом