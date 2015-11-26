Гитарист ANTHRAX почтил память Мита Лоуфа

Scott Ian почтил память своего свёкра, Мита Лоуфа:
«Есть так много историй, которые можно рассказать, и я знаю, что все они будут рассказаны со временем. Пока же я знаю, что наследие Мита будет жить благодаря его семье — Перл, Аманде и Ревелу. Их вечная любовь к своему отцу/дедушке (папе Миту) перевешивает все горести в их сердцах.
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