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Гитарист ANTHRAX почтил память Мита Лоуфа



Scott Ian почтил память своего свёкра, Мита Лоуфа:



«Есть так много историй, которые можно рассказать, и я знаю, что все они будут рассказаны со временем. Пока же я знаю, что наследие Мита будет жить благодаря его семье — Перл, Аманде и Ревелу. Их вечная любовь к своему отцу/дедушке (папе Миту) перевешивает все горести в их сердцах.



Спасибо всем за поддержку, мы это чувствуем.



Я люблю тебя, Мит!»







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