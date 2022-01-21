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Meat Loaf

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21 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Мит Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Умер Мит Лоуф

8 янв 2020 : 		 Дочь MEAT'а LOAF'a поддержала Грету Тунберг, ответившую на его критику: «Я не всегда согласна с отцом»

7 янв 2020 : 		 Грета Тунберг отреагировала на высказывания MEAT LOAF

4 янв 2020 : 		 MEAT LOAF заявил, что нет никакого изменения климата, а Грете Тунберг «промыли мозги»

8 май 2019 : 		 MEAT LOAF упал со сцены в Техасе и сломал ключицу

24 июн 2016 : 		 Новый альбом MEAT LOAF выйдет в сентябре

19 июн 2016 : 		 MEAT LOAF потерял сознание на сцене

24 фев 2012 : 		 MEAT LOAF: "SLIPKNOT как металлический Бетховен"

16 мар 2010 : 		 BRIAN MAY, STEVE VAI станут гостями на новом альбоме MEAT LOAF

27 авг 2009 : 		 Гитарист QUEEN стал гостем на новом альбоме MEAT'а LOAF'а

31 май 2006 : 		 Гитарист QUEEN принял участие в записи нового альбома MEAT LOAF
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Музыканты почтили память Мит Лоуфа



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Brian May (QUEEN), Slash (GUNS N' ROSES), David Draiman (DISTURBED), Frank Bello (ANTHRAX), Dino Cazares (FEAR FACTORY), Todd La Torre (QUEENSRŸCHE), SCORPIONS и другие отреагировали на известие о смерти Мит Лоуфа, ушедшего в возрасте 74 лет. По сообщению TMZ, Мит Лоуф был "серьезно болен" COVID-19 за пару дней до смерти. Ранее на этой неделе певец должен был присутствовать на деловом ужине по поводу шоу, над которым он работал, основываясь на своем классическом хите "I'd Do Anything For Love", но отменил его после болезни. Ранее Мит Лоуф открыто выступал против вакцинации.

Rockers React To Passing Of MEAT LOAF



























































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