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Музыканты почтили память Мит Лоуфа
Brian May (QUEEN), Slash (GUNS N' ROSES), David Draiman (DISTURBED), Frank Bello (ANTHRAX), Dino Cazares (FEAR FACTORY), Todd La Torre (QUEENSRŸCHE), SCORPIONS и другие отреагировали на известие о смерти Мит Лоуфа, ушедшего в возрасте 74 лет. По сообщению TMZ, Мит Лоуф был "серьезно болен" COVID-19 за пару дней до смерти. Ранее на этой неделе певец должен был присутствовать на деловом ужине по поводу шоу, над которым он работал, основываясь на своем классическом хите "I'd Do Anything For Love", но отменил его после болезни. Ранее Мит Лоуф открыто выступал против вакцинации. |
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