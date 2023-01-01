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*Новое видео группы METALLICA 58
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 37
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 36
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Meat Loaf

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24 янв 2023 : 		 Дочка MEAT'a LOAF'a опубликовала документальный фильм

29 апр 2022 : 		 MEAT LOAF — о записи вокала для альбома TED'a NUGENT'a

6 фев 2022 : 		 Альбом MEAT LOAF установил рекорд в Австралии

30 янв 2022 : 		 TED NUGENT почтил память Мит Лоуфа

30 янв 2022 : 		 HOWARD STERN: «Мит Лоуф хотел умереть свободным? Ну и теперь он мертв!»

27 янв 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX почтил память Мита Лоуфа

26 янв 2022 : 		 ALICE COOPER почтил память Мита Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Мит Лоуфа

21 янв 2022 : 		 Умер Мит Лоуф

8 янв 2020 : 		 Дочь MEAT'а LOAF'a поддержала Грету Тунберг, ответившую на его критику: «Я не всегда согласна с отцом»

7 янв 2020 : 		 Грета Тунберг отреагировала на высказывания MEAT LOAF

4 янв 2020 : 		 MEAT LOAF заявил, что нет никакого изменения климата, а Грете Тунберг «промыли мозги»

8 май 2019 : 		 MEAT LOAF упал со сцены в Техасе и сломал ключицу

24 июн 2016 : 		 Новый альбом MEAT LOAF выйдет в сентябре

19 июн 2016 : 		 MEAT LOAF потерял сознание на сцене

24 фев 2012 : 		 MEAT LOAF: "SLIPKNOT как металлический Бетховен"

16 мар 2010 : 		 BRIAN MAY, STEVE VAI станут гостями на новом альбоме MEAT LOAF

27 авг 2009 : 		 Гитарист QUEEN стал гостем на новом альбоме MEAT'а LOAF'а

31 май 2006 : 		 Гитарист QUEEN принял участие в записи нового альбома MEAT LOAF
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|||| сегодня

Дочка MEAT'a LOAF'a опубликовала документальный фильм



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Дочка MEAT'a LOAF'a опубликовала документальный фильм по случаю годовщины со дня смерти музыканта — в нём много кадров из личных архивов, ранее недоступных широкой публике.




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