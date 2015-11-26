"Static", новый ЕР BLACKTOP MOJO, доступен для прослушивания ниже.
«Мы написали эти песни до того, как начали работать над "Under The Sun", и наконец-то нашли для них подходящий дом. Это очень личные треки, но порой очень болезненные события имеют тенденцию к исцелению и невероятно мне помогают. Я надеюсь, что когда люди услышат эти темы, они, быть может, будут чувствовать себя не столь одинокими в своих проблемах», — говорит Matt James.
Трек-лист:
"The End"
"Watch Me Drown"
"Leave It Alone"
"Signal's Gone"
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