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Blacktop Mojo

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Новый ЕР BLACKTOP MOJO доступен для прослушивания



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"Static", новый ЕР BLACKTOP MOJO, доступен для прослушивания ниже.

«Мы написали эти песни до того, как начали работать над "Under The Sun", и наконец-то нашли для них подходящий дом. Это очень личные треки, но порой очень болезненные события имеют тенденцию к исцелению и невероятно мне помогают. Я надеюсь, что когда люди услышат эти темы, они, быть может, будут чувствовать себя не столь одинокими в своих проблемах», — говорит Matt James.

Трек-лист:

"The End"
"Watch Me Drown"
"Leave It Alone"
"Signal's Gone"

BLACKTOP MOJO - Static EP Contains



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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