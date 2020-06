сегодня



Новый ЕР BLACKTOP MOJO доступен для прослушивания



"Static", новый ЕР BLACKTOP MOJO, доступен для прослушивания ниже.



«Мы написали эти песни до того, как начали работать над "Under The Sun", и наконец-то нашли для них подходящий дом. Это очень личные треки, но порой очень болезненные события имеют тенденцию к исцелению и невероятно мне помогают. Я надеюсь, что когда люди услышат эти темы, они, быть может, будут чувствовать себя не столь одинокими в своих проблемах», — говорит Matt James.



Трек-лист:



"The End"

"Watch Me Drown"

"Leave It Alone"

"Signal's Gone"







