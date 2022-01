сегодня



Демонстрационное видео от BLACKTOP MOJO



BLACKTOP MOJO опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Do It For The Money", включённой в одноименную работу.



Трек-лист:



"Wicked Woman"

"Bed Tundy"

"Latex"

"Rewind"

"Jealousy"

"Make Believe"

"Darlin' I Won't Tell"

"Do It For The Money"

"Hold Me Down"

"Cough"

"Stratus Melancholia"

"Tail Lights"







