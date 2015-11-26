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Blacktop Mojo

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6 фев 2022 : 		 RYAN KIEFER не вернется в BLACKTOP MOJO

13 янв 2022 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

10 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от BLACKTOP MOJO

2 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

1 сен 2021 : 		 BLACKTOP MOJO отменили концерты из-за случаев COVID-19 в группе

11 авг 2021 : 		 Выход BLACKTOP MOJO задерживается

24 июл 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 мар 2021 : 		 Обложка нового альбома BLACKTOP MOJO

5 окт 2020 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO и KATI CHER исполняют SEETHER

16 сен 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

8 сен 2020 : 		 BLACKTOP MOJO исполняет AEROSMITH

17 июн 2020 : 		 Новый ЕР BLACKTOP MOJO доступен для прослушивания

17 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

23 мар 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от BLACKTOP MOJO

2 фев 2020 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

2 фев 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 ноя 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

21 июн 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

16 янв 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

27 июн 2018 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от BLACKTOP MOJO

7 фев 2018 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

22 апр 2017 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO
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|||| сегодня

RYAN KIEFER не вернется в BLACKTOP MOJO



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RYAN KIEFER опубликовал следующее сообщение:

«Мои дорогие друзья,

С большим сожалением сообщаю вам, что я не вернусь в Blacktop Mojo.
Все это путешествие с ребятами было замечательным, и я хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку все эти годы и за то, что помогли нам добиться успеха. Я желаю вам всего наилучшего! Пожалуйста, продолжайте поддерживать и распространять любовь The Mojo по всему миру.

Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы!»


BLACKTOP MOJO: «Хотя это был трудный переход для всех нас, здесь нет и никогда не будет никакой вражды. Мы любим и ценим нашего брата Kiefer за все годы совместного творчества, совместного дурачества, совместного опыта, как хорошего, так и плохого, за все уроки, которые мы получили, когда росли вместе, за жертвы, которые мы принесли вместе, и за воспоминания на всю жизнь, которые остались в памяти, пока мы жили вместе. Поскольку это было личное решение, мы просим всех уважать его частную жизнь.

Спасибо тебе за все, брат! Пусть ты будешь благословлен во всем, что ты делаешь в будущем! Мы будем болеть за тебя!»

BLACKTOP MOJO - Guitarist RYAN KIEFER Will Not Be Returning



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