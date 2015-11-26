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RYAN KIEFER не вернется в BLACKTOP MOJO



RYAN KIEFER опубликовал следующее сообщение:



«Мои дорогие друзья,



С большим сожалением сообщаю вам, что я не вернусь в Blacktop Mojo.

Все это путешествие с ребятами было замечательным, и я хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку все эти годы и за то, что помогли нам добиться успеха. Я желаю вам всего наилучшего! Пожалуйста, продолжайте поддерживать и распространять любовь The Mojo по всему миру.



Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы!»





BLACKTOP MOJO: «Хотя это был трудный переход для всех нас, здесь нет и никогда не будет никакой вражды. Мы любим и ценим нашего брата Kiefer за все годы совместного творчества, совместного дурачества, совместного опыта, как хорошего, так и плохого, за все уроки, которые мы получили, когда росли вместе, за жертвы, которые мы принесли вместе, и за воспоминания на всю жизнь, которые остались в памяти, пока мы жили вместе. Поскольку это было личное решение, мы просим всех уважать его частную жизнь.



Спасибо тебе за все, брат! Пусть ты будешь благословлен во всем, что ты делаешь в будущем! Мы будем болеть за тебя!»

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