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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 42
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Blacktop Mojo

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5 мар 2024 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

19 фев 2024 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

14 фев 2024 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

10 окт 2023 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO представил сольную композицию

3 июл 2023 : 		 Участники BLACKTOP MOJO исполняют LYNYRD SKYNYRD

30 июн 2023 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO представил сольную композицию

25 апр 2023 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO представил сольную композицию

23 июл 2022 : 		 BLACKTOP MOJO And DYLAN WHEELER исполняют AUDIOSLAVE

3 июн 2022 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

2 май 2022 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

7 мар 2022 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

16 фев 2022 : 		 Кавер-версия THE TEMPTATIONS от BLACKTOP MOJO

6 фев 2022 : 		 RYAN KIEFER не вернется в BLACKTOP MOJO

13 янв 2022 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

10 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от BLACKTOP MOJO

2 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

1 сен 2021 : 		 BLACKTOP MOJO отменили концерты из-за случаев COVID-19 в группе

11 авг 2021 : 		 Выход BLACKTOP MOJO задерживается

24 июл 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 мар 2021 : 		 Обложка нового альбома BLACKTOP MOJO

5 окт 2020 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO и KATI CHER исполняют SEETHER

16 сен 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

8 сен 2020 : 		 BLACKTOP MOJO исполняет AEROSMITH

17 июн 2020 : 		 Новый ЕР BLACKTOP MOJO доступен для прослушивания

17 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

23 мар 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от BLACKTOP MOJO
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Новое видео BLACKTOP MOJO



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“As The Light Fades”, новое видео группы BLACKTOP MOJO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pollen, выходящего пятого апреля:

BLACKTOP MOJO Streams New Single "As The Light Fades"




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