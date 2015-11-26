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Видео с текстом от BLACKTOP MOJO



BLACKTOP MOJO опубликовали официальное видео с текстом на песню "Strike Me". Этот трек был записан в ходе работы над одноименным альбомом, выпущенном в 2021 году.

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