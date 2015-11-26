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Blacktop Mojo

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13 янв 2022 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

10 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от BLACKTOP MOJO

2 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

1 сен 2021 : 		 BLACKTOP MOJO отменили концерты из-за случаев COVID-19 в группе

11 авг 2021 : 		 Выход BLACKTOP MOJO задерживается

24 июл 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 мар 2021 : 		 Обложка нового альбома BLACKTOP MOJO

5 окт 2020 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO и KATI CHER исполняют SEETHER

16 сен 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

8 сен 2020 : 		 BLACKTOP MOJO исполняет AEROSMITH

17 июн 2020 : 		 Новый ЕР BLACKTOP MOJO доступен для прослушивания

17 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

23 мар 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от BLACKTOP MOJO

2 фев 2020 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

2 фев 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 ноя 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

21 июн 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

16 янв 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

27 июн 2018 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от BLACKTOP MOJO

7 фев 2018 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

22 апр 2017 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO
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|||| сегодня

Видео с текстом от BLACKTOP MOJO



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BLACKTOP MOJO опубликовали официальное видео с текстом на песню "Strike Me". Этот трек был записан в ходе работы над одноименным альбомом, выпущенном в 2021 году.

BLACKTOP MOJO Release "Strike Me" Lyric Video



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