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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Blacktop Mojo

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7 мар 2022 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

16 фев 2022 : 		 Кавер-версия THE TEMPTATIONS от BLACKTOP MOJO

6 фев 2022 : 		 RYAN KIEFER не вернется в BLACKTOP MOJO

13 янв 2022 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

10 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от BLACKTOP MOJO

2 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

1 сен 2021 : 		 BLACKTOP MOJO отменили концерты из-за случаев COVID-19 в группе

11 авг 2021 : 		 Выход BLACKTOP MOJO задерживается

24 июл 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 мар 2021 : 		 Обложка нового альбома BLACKTOP MOJO

5 окт 2020 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO и KATI CHER исполняют SEETHER

16 сен 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

8 сен 2020 : 		 BLACKTOP MOJO исполняет AEROSMITH

17 июн 2020 : 		 Новый ЕР BLACKTOP MOJO доступен для прослушивания

17 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

23 мар 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от BLACKTOP MOJO

2 фев 2020 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

2 фев 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 ноя 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

21 июн 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

16 янв 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

27 июн 2018 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от BLACKTOP MOJO

7 фев 2018 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

22 апр 2017 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO
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|||| сегодня

Акустика от BLACKTOP MOJO



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BLACKTOP MOJO представили акустическую версию композиции The Temptations "My Girl".

BLACKTOP MOJO Reveal Live Acoustic Video For Dark Cover Of THE TEMPTATIONS' "My Girl"




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