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Видео с текстом от BLACKTOP MOJO



“As The Light Fades”, официальное видео с текстом от группы BLACKTOP MOJO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pollen, выходящего пятого апреля:







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