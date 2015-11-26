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BLACKTOP MOJO отменили концерты из-за случаев COVID-19 в группе



BLACKTOP MOJO были вынуждены отменить ближайшие выступления из-за положительных тестов в группе:



«С огромным сожалением мы вынуждены объявить об отмене следующих 5 концертов. Мы сделали все возможное, чтобы протестироваться, чтобы оставаться в безопасности в эти нестабильные времена, и чтобы убедиться, что мы здоровы и можем безопасно выполнять свою работу для вас до начала этой небольшой серии концертов. Сегодня один из участников группы сдал положительный анализ на коронавирус. Следующим шагом для нас будет соблюдение правил, необходимых для его выздоровления и надлежащего карантина в процессе. Мы с болью в сердце делимся этой новостью, но это правильный способ двигаться дальше. Мы не хотим подвергать риску ни наших поклонников, ни кого-либо еще". Возврат денег за билеты можно осуществить в месте покупки, а возврат денег за VIP-билеты будет осуществляться через наш сайт. (VIP-билеты также могут быть обменены на более позднюю дату) Нам очень жаль».

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