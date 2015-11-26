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Blacktop Mojo

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1 сен 2021 : 		 BLACKTOP MOJO отменили концерты из-за случаев COVID-19 в группе

11 авг 2021 : 		 Выход BLACKTOP MOJO задерживается

24 июл 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 мар 2021 : 		 Обложка нового альбома BLACKTOP MOJO

5 окт 2020 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO и KATI CHER исполняют SEETHER

16 сен 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

8 сен 2020 : 		 BLACKTOP MOJO исполняет AEROSMITH

17 июн 2020 : 		 Новый ЕР BLACKTOP MOJO доступен для прослушивания

17 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

23 мар 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от BLACKTOP MOJO

2 фев 2020 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

2 фев 2020 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

9 ноя 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

21 июн 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

16 янв 2019 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

27 июн 2018 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от BLACKTOP MOJO

7 фев 2018 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

22 апр 2017 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO
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|||| сегодня

BLACKTOP MOJO отменили концерты из-за случаев COVID-19 в группе



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BLACKTOP MOJO были вынуждены отменить ближайшие выступления из-за положительных тестов в группе:

«С огромным сожалением мы вынуждены объявить об отмене следующих 5 концертов. Мы сделали все возможное, чтобы протестироваться, чтобы оставаться в безопасности в эти нестабильные времена, и чтобы убедиться, что мы здоровы и можем безопасно выполнять свою работу для вас до начала этой небольшой серии концертов. Сегодня один из участников группы сдал положительный анализ на коронавирус. Следующим шагом для нас будет соблюдение правил, необходимых для его выздоровления и надлежащего карантина в процессе. Мы с болью в сердце делимся этой новостью, но это правильный способ двигаться дальше. Мы не хотим подвергать риску ни наших поклонников, ни кого-либо еще". Возврат денег за билеты можно осуществить в месте покупки, а возврат денег за VIP-билеты будет осуществляться через наш сайт. (VIP-билеты также могут быть обменены на более позднюю дату) Нам очень жаль».

BLACKTOP MOJO Cancel Shows After Band Member Tests Positive For COVID-19



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