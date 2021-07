сегодня



Новое видео BLACKTOP MOJO



"Blacktop Mojo", новое видео группы BLACKTOP MOJO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blacktop Mojo, выходящего 13 августа:



"Wicked Woman"

"Bed Tundy"

"Latex"

"Rewind"

"Jealousy"

"Make Believe"

"Darlin' I Won't Tell"

"Do It For The Money"

"Hold Me Down"

"Cough"

"Stratus Melancholia"

"Tail Lights"







