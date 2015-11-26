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Pain

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14 июн 2020 : 		 Видео с выступления PAIN

6 июн 2020 : 		 PAIN онлайн!

7 сен 2017 : 		 Новое видео PAIN

3 янв 2017 : 		 Новое видео PAIN

11 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

12 сен 2016 : 		 Новое видео PAIN

10 авг 2016 : 		 Новое видео PAIN

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

14 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

11 июн 2016 : 		 Новый альбом PAIN выйдет в сентябре

27 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD PAIN

17 окт 2012 : 		 Выход нового DVD PAIN отложен

20 сен 2012 : 		 Новый DVD PAIN выйдет в ноябре

25 июл 2012 : 		 Новый концертный DVD PAIN

24 июл 2012 : 		 Видео с выступления PAIN

6 сен 2011 : 		 PAIN и CÉCILE SIMÉONE: новый трейлер

2 сен 2011 : 		 Басист PAIN пропустит европейский тур

26 авг 2011 : 		 Лидер PAIN записал песню с CÉCILE SIMÉONE

6 июн 2011 : 		 Новое видео PAIN

31 май 2011 : 		 PAIN: "Из России с любовью!"

24 май 2011 : 		 PAIN: "Пора в дорогу!"

17 май 2011 : 		 Ремикс от PAIN

13 май 2011 : 		 Лидер PAIN о новом альбоме

30 апр 2011 : 		 Детали бонус-CD PAIN
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|||| 14 июн 2020

Видео с выступления PAIN



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Двенадцатого июня группа PAIN провела онлайн-выступление в формате виртуальной реальности с объёмным звучанием и ответила на вопросы поклонников — видео доступно ниже.

Современные технологии даже в режиме мировой изоляции дарят возможность не только увидеть онлайн-выступление любимой группы, но и получить индивидуальную экскурсию по легендарной студии, где были созданы сотни шедевров современной тяжёлой музыки.

Ты сможешь ощутить себя на закрытом концерте, где любимые артисты играют только для тебя, с помощью технологии VR-стриминга, качественного 8К-видео и объёмного звука. Благодаря нашим друзьям и партнерам — проекту LookPort — ты можешь в формате виртуальной реальности постоять рядом с музыкантами во время любимой песни, почти потрогать аппаратуру, пройтись по студии, рассмотреть сувениры, золотые альбомы на стенах и многое другое.

PAIN - 360В° Virtual Reality Concert Streaming In Full



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