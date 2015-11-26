14 июн 2020



Видео с выступления PAIN



Двенадцатого июня группа PAIN провела онлайн-выступление в формате виртуальной реальности с объёмным звучанием и ответила на вопросы поклонников — видео доступно ниже.



Современные технологии даже в режиме мировой изоляции дарят возможность не только увидеть онлайн-выступление любимой группы, но и получить индивидуальную экскурсию по легендарной студии, где были созданы сотни шедевров современной тяжёлой музыки.



Ты сможешь ощутить себя на закрытом концерте, где любимые артисты играют только для тебя, с помощью технологии VR-стриминга, качественного 8К-видео и объёмного звука. Благодаря нашим друзьям и партнерам — проекту LookPort — ты можешь в формате виртуальной реальности постоять рядом с музыкантами во время любимой песни, почти потрогать аппаратуру, пройтись по студии, рассмотреть сувениры, золотые альбомы на стенах и многое другое.







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