Видео с выступления PAIN

Двенадцатого июня группа PAIN провела онлайн-выступление в формате виртуальной реальности с объёмным звучанием и ответила на вопросы поклонников — видео доступно ниже.
Современные технологии даже в режиме мировой изоляции дарят возможность не только увидеть онлайн-выступление любимой группы, но и получить индивидуальную экскурсию по легендарной студии, где были созданы сотни шедевров современной тяжёлой музыки.
Ты сможешь ощутить себя на закрытом концерте, где любимые артисты играют только для тебя, с помощью технологии VR-стриминга, качественного 8К-видео и объёмного звука. Благодаря нашим друзьям и партнерам — проекту LookPort — ты можешь в формате виртуальной реальности постоять рядом с музыкантами во время любимой песни, почти потрогать аппаратуру, пройтись по студии, рассмотреть сувениры, золотые альбомы на стенах и многое другое.
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