Лидера PAIN не парит, что участник Евровидения спёр у него мотив песни



В новом интервью для Tuonela Magazine Peter'y Tägtgren'y, лидеру HYPOCRISY и PAIN, был задан вопрос о недавних обвинениях в плагиате, выдвинутых против хорватского участника Евровидения 2024 года BABY LASAGNA, чья песня для конкурса, "Rim Tim Tagi Dim", как утверждается, очень похожа на песню PAIN "Party In My Head", которая изначально была выпущена в 2021 году. Peter ответил:



«Я поначалу даже не слышал там никакого плагиата, но комментарии о предполагаемом сходстве двух песен начали появляться повсюду.



Люди говорили: "Я думаю, что хорват украл твою песню“ и всё в таком духе.



А я в ответ: "Что? Я этого не слышу". Я слышу "у-ху-ху" в припеве, но "у-ху-ху" можно услышать в "I Love It Loud" KISS, это существует с 1980-х. Так что для меня подобное было в порядке вещей. А потом наш басист объяснил: "У него такая же манера пения". Ну и ладно. Мне всё равно. Я думаю, это было весело. И я считаю, что это хорошо, что на Евровидении появилось чуть больше металла, как это было с LORDI 15 лет назад. Когда правильно подходишь к делу, это становится популярным. Значит, люди хотят больше металла».



Когда интервьюер заметила, что ему должно быть приятно, когда другие музыканты вдохновляются его творчеством, Peter сказал:



«Я не беспокоюсь на этот счёт, как я уже сказал. Для меня это большая честь, даже если не указано моё имя. Но можно предположить, что он слышал "Party In My Head" раньше. Так что я совершенно не против».







