Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 76
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 49
*Новое видео THE ROLLING STONES 39
*Новое видео SUFFOCATION 29
*Новое видео DRAGONFORCE 21
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 19
*MEGADETH выступили с временным участником 18
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 18
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 16
*Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 76
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 49
*Новое видео THE ROLLING STONES 39
*Новое видео SUFFOCATION 29
*Новое видео DRAGONFORCE 21
[= ||| все новости группы



*

Pain

*



15 сен 2023 : 		 Новое видео PAIN

14 июн 2021 : 		 Новое видео PAIN

14 май 2021 : 		 Кавер-версия ROLLING STONES от PAIN

14 июн 2020 : 		 Видео с выступления PAIN

6 июн 2020 : 		 PAIN онлайн!

7 сен 2017 : 		 Новое видео PAIN

3 янв 2017 : 		 Новое видео PAIN

11 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

12 сен 2016 : 		 Новое видео PAIN

10 авг 2016 : 		 Новое видео PAIN

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

14 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

11 июн 2016 : 		 Новый альбом PAIN выйдет в сентябре

27 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD PAIN

17 окт 2012 : 		 Выход нового DVD PAIN отложен

20 сен 2012 : 		 Новый DVD PAIN выйдет в ноябре

25 июл 2012 : 		 Новый концертный DVD PAIN

24 июл 2012 : 		 Видео с выступления PAIN

6 сен 2011 : 		 PAIN и CÉCILE SIMÉONE: новый трейлер

2 сен 2011 : 		 Басист PAIN пропустит европейский тур

26 авг 2011 : 		 Лидер PAIN записал песню с CÉCILE SIMÉONE

6 июн 2011 : 		 Новое видео PAIN

31 май 2011 : 		 PAIN: "Из России с любовью!"

24 май 2011 : 		 PAIN: "Пора в дорогу!"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео PAIN



zoom
Revolution, новое видео PAIN, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 20

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом