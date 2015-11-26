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Pain

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14 июн 2021 : 		 Новое видео PAIN

14 май 2021 : 		 Кавер-версия ROLLING STONES от PAIN

14 июн 2020 : 		 Видео с выступления PAIN

6 июн 2020 : 		 PAIN онлайн!

7 сен 2017 : 		 Новое видео PAIN

3 янв 2017 : 		 Новое видео PAIN

11 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

12 сен 2016 : 		 Новое видео PAIN

10 авг 2016 : 		 Новое видео PAIN

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

14 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

11 июн 2016 : 		 Новый альбом PAIN выйдет в сентябре

27 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD PAIN

17 окт 2012 : 		 Выход нового DVD PAIN отложен

20 сен 2012 : 		 Новый DVD PAIN выйдет в ноябре

25 июл 2012 : 		 Новый концертный DVD PAIN

24 июл 2012 : 		 Видео с выступления PAIN

6 сен 2011 : 		 PAIN и CÉCILE SIMÉONE: новый трейлер

2 сен 2011 : 		 Басист PAIN пропустит европейский тур

26 авг 2011 : 		 Лидер PAIN записал песню с CÉCILE SIMÉONE

6 июн 2011 : 		 Новое видео PAIN

31 май 2011 : 		 PAIN: "Из России с любовью!"

24 май 2011 : 		 PAIN: "Пора в дорогу!"

17 май 2011 : 		 Ремикс от PAIN
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Новое видео PAIN



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"Party In My Head", новое видео группы PAIN, доступно для просмотра ниже. Как и в случае с "Gimme Shelter", ударные для "Party In My Head" записывал Sebastian Tägtgren.

PETER TГ„GTGREN's PAIN Releases Music Video For New Single 'Party In My Head'





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Evil Dmitry


14 июн 2021, 21:36		Чувак в черных очках забирающий сок у Пети (3.01) - Андрей Корюхин (главред Дарк Сити).

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 июн 2021, 22:07		Evil Dmitry

"Закусывать надо!" (с)

ody9000


14 июн 2021, 22:50		не плохо!

SnakeZ


14 июн 2021, 23:46		Отлично!


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