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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 57
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
[= ||| все новости группы



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Pain

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24 дек 2024 : 		 Новое видео PAIN

1 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от PAIN

1 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления PAIN

13 июл 2024 : 		 PAIN о выступлении на Sweden Rock

9 июн 2024 : 		 Лидера PAIN не парит, что участник Евровидения спёр у него мотив песни

17 май 2024 : 		 Новое видео PAIN

12 апр 2024 : 		 Новое видео PAIN

8 мар 2024 : 		 Новое видео PAIN

15 сен 2023 : 		 Новое видео PAIN

14 июн 2021 : 		 Новое видео PAIN

14 май 2021 : 		 Кавер-версия ROLLING STONES от PAIN

14 июн 2020 : 		 Видео с выступления PAIN

6 июн 2020 : 		 PAIN онлайн!

7 сен 2017 : 		 Новое видео PAIN

3 янв 2017 : 		 Новое видео PAIN

11 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

12 сен 2016 : 		 Новое видео PAIN

10 авг 2016 : 		 Новое видео PAIN

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

14 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

11 июн 2016 : 		 Новый альбом PAIN выйдет в сентябре

27 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD PAIN

17 окт 2012 : 		 Выход нового DVD PAIN отложен

20 сен 2012 : 		 Новый DVD PAIN выйдет в ноябре
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Новое видео PAIN



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"Bye / Die" Cartoon Version, новое видео PAIN, доступно для просмотра ниже.




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