Профессиональное видео с выступления PAIN



Профессиональное видео с выступления PAIN, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"Same Old Song"

"Push The Pusher"

"End Of The Line"

"Monkey Business"

"The Great Pretender"

"Go With The Flow"

"It's Only Them"

"Zombie Slam"

"Suicide Machine"

"Party In My Head"

"Have A Drink On Me" (Blues Version)

"Shut Your Mouth" (Drum Extended Outro)







