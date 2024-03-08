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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 43
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
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Pain

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|||| 8 мар 2024

Новое видео PAIN



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Go With The Flow, новое видео PAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома I AM, релиз которого намечен на 17 мая на Nuclear Blast Records




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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8 мар 2024
M
Mistis
Да мимо, вообще... После 2011 все хорошие идеи ушли в Lindemann> а для своего творчества осталась только потеха. Жаль разочаровываться в одном из любимых музыкантов юности...
Like!2
9 мар 2024
gravitgroove
Не знал, что он с Стормаре знаком.
9 мар 2024
JcWender
Чистый стёб))

просмотров: 448

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