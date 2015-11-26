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Pain

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14 май 2021 : 		 Кавер-версия ROLLING STONES от PAIN

14 июн 2020 : 		 Видео с выступления PAIN

6 июн 2020 : 		 PAIN онлайн!

7 сен 2017 : 		 Новое видео PAIN

3 янв 2017 : 		 Новое видео PAIN

11 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

12 сен 2016 : 		 Новое видео PAIN

10 авг 2016 : 		 Новое видео PAIN

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

14 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

11 июн 2016 : 		 Новый альбом PAIN выйдет в сентябре

27 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD PAIN

17 окт 2012 : 		 Выход нового DVD PAIN отложен

20 сен 2012 : 		 Новый DVD PAIN выйдет в ноябре

25 июл 2012 : 		 Новый концертный DVD PAIN

24 июл 2012 : 		 Видео с выступления PAIN

6 сен 2011 : 		 PAIN и CÉCILE SIMÉONE: новый трейлер

2 сен 2011 : 		 Басист PAIN пропустит европейский тур

26 авг 2011 : 		 Лидер PAIN записал песню с CÉCILE SIMÉONE

6 июн 2011 : 		 Новое видео PAIN

31 май 2011 : 		 PAIN: "Из России с любовью!"

24 май 2011 : 		 PAIN: "Пора в дорогу!"

17 май 2011 : 		 Ремикс от PAIN

13 май 2011 : 		 Лидер PAIN о новом альбоме
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|||| сегодня

Кавер-версия ROLLING STONES от PAIN



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PAIN представили видео на собственное прочтение хита ROLLING STONES "Gimme Shelter".

PAIN Release Cover Of ROLLING STONES Classic



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Mistis


14 май 2021, 16:26		а нече так, нужно расслушать

resurgamresponses


14 май 2021, 17:58		боль у дарилась в политику. давно не слушал

olly71


14 май 2021, 18:00		Он опять ударился в херню в ущерб лицемерию.

Mistis


14 май 2021, 18:02		olly71, альбом Hypocrisy уже полностью готов, теперь все зависит от лейбла, дата выхода и тд


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