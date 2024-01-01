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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 22
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Pain

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13 июл 2024 : 		 PAIN о выступлении на Sweden Rock

9 июн 2024 : 		 Лидера PAIN не парит, что участник Евровидения спёр у него мотив песни

17 май 2024 : 		 Новое видео PAIN

12 апр 2024 : 		 Новое видео PAIN

8 мар 2024 : 		 Новое видео PAIN

15 сен 2023 : 		 Новое видео PAIN

14 июн 2021 : 		 Новое видео PAIN

14 май 2021 : 		 Кавер-версия ROLLING STONES от PAIN

14 июн 2020 : 		 Видео с выступления PAIN

6 июн 2020 : 		 PAIN онлайн!

7 сен 2017 : 		 Новое видео PAIN

3 янв 2017 : 		 Новое видео PAIN

11 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

12 сен 2016 : 		 Новое видео PAIN

10 авг 2016 : 		 Новое видео PAIN

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

14 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома PAIN

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от PAIN

11 июн 2016 : 		 Новый альбом PAIN выйдет в сентябре

27 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD PAIN

17 окт 2012 : 		 Выход нового DVD PAIN отложен

20 сен 2012 : 		 Новый DVD PAIN выйдет в ноябре

25 июл 2012 : 		 Новый концертный DVD PAIN

24 июл 2012 : 		 Видео с выступления PAIN

6 сен 2011 : 		 PAIN и CÉCILE SIMÉONE: новый трейлер
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|||| сегодня

PAIN о выступлении на Sweden Rock



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PAIN опубликовали видео, рассказывающее о том, как для них прошло выступление на фестивале Sweden Rock 2024.

PAIN Frontman PETER TГ„GTGREN Shares Sweden Rock 2024 Behind-The-Scenes Video




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