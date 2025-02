сегодня



SEVEN SPIRES отметили пять лет Emerald Seas



SEVEN SPIRES по случаю пятилетия альбома Emerald Seas представили перезаписанную версию композиции The Road.



«The Road» — очень веселая и особенная песня, которая изначально была эксклюзивным бонус-треком для японского релиза нашего второго альбома Emerald Seas. В это трудно поверить, но теперь, к 5-летнему юбилею альбома, мы хотим подправить и обновить этот трек и выпустить его для всего остального мира.



За исключением пары оркестровых и клавишных партий, эта версия «The Road» полностью перезаписана, ремикширована и отреставрирована, включая фантастическую игру на ударных Dylan Gowan, впервые записанную на песню Seven Spires. Это подходящий вариант, потому что с недавнего времени Dylan практически с головой ушел в работу, и, как вы можете видеть из сопроводительного видео, которое мы подготовили к релизу, его участие в туре с нами было просто великолепным!



Это стремительный, технически сложный, поднимающий настроение гимн, воспевающий общую радость живых металлических шоу, и мы надеемся, что вы полюбите нашу новую версию „The Road“ так же сильно, как мы любили во время новой работы!» http://www.sevenspiresband.com/







+0 -0



просмотров: 52