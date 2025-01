сегодня



Видео полного выступления SEVEN SPIRES



Видео полного выступления SEVEN SPIRES, которое состоялось седьмого декабря в Baysis, Yokohama, Japan, доступно для просмотра ниже:



"Songs Upon Wine-Stained Tongues"

"Almosttown"

"Succumb" (with Lords Of The Trident)

"The Cabaret of Dreams"

"Love's Souvenir"

"Shadow on an Endless Sea"

"Emerald Necklace"

"The Road"

"No Place for Us"

"The Old Hurt of Being Left Behind"

"Gods of Debauchery"







+0 -0



просмотров: 88