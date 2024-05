18 май 2024



Новое видео SEVEN SPIRES



"The Old Hurt Of Being Left Behind", новое видео группы SEVEN SPIRES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Fortress Called Home, выходящего 21 июня на Frontiers Music:



"A Fortress Called Home"

"Songs Upon Wine-Stained Tongues"

"Almosttown"

"Impossible Tower"

"Love’s Souvenir"

"Architect Of Creation"

"Portrait Of Us"

"Emerald Necklace"

"Where Sorrows Bear My Name"

"No Place For Us"

"House Of Lies"

"The Old Hurt Of Being Left Behind"







