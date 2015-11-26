Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 152
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 64
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 28
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

Heathen

*



19 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 мар 2020 : 		 Название нового альбома HEATHEN

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

4 дек 2019 : 		 Переиздание HEATHEN выйдет зимой

3 июл 2019 : 		 HEATHEN начали работу над новым альбомом

7 янв 2015 : 		 Барабанщик FORBIDDEN выступит с HEATHEN

22 окт 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

30 май 2013 : 		 JON DETTE поедет в тур с HEATHEN

25 май 2013 : 		 HEATHEN покинул барабанщик

22 мар 2013 : 		 Барабанщик HEATHEN появится в фильме

3 июн 2012 : 		 HEATHEN запишут концертный альбом

15 апр 2012 : 		 HEATHEN на NUCLEAR BLAST RECORDS

21 дек 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 май 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

22 мар 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

14 янв 2011 : 		 HEATHEN о своем составе

12 янв 2011 : 		 HEATHEN вернули JASON'a VIEBROOKS'a

25 авг 2010 : 		 Новое видео HEATHEN

13 фев 2010 : 		 Новый альбом HEATHEN доступен для прослушивания

26 янв 2010 : 		 Две новые песни HEATHEN

18 янв 2010 : 		 Две новые песни HEATHEN

4 янв 2010 : 		 Семплы с нового альбома HEATHEN

19 ноя 2009 : 		 Дата выхода нового альбома HEATHEN

11 июн 2009 : 		 Выход нового альбома HEATHEN задерживается

18 май 2009 : 		 Трек-лист и дата выхода нового альбома HEATHEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Трейлер нового альбома HEATHEN



*
zoom
*
* *
HEATHEN опубликовали трейлер к новому альбому "Empire Of The Blind", выход которого намечен на этот год на Nuclear Blast Records.

HEATHEN: Trailer For 'Empire Of The Blind' Album





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Jack of Diamonds


19 июн 2020, 18:05		Тут даже и сомневаться не приходится


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 234

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом