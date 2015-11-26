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Heathen

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17 окт 2020 : 		 Успехи в чартах HEATHEN

6 окт 2020 : 		 HEATHEN выпустят сборник аккордов

21 сен 2020 : 		 Новое видео HEATHEN

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

28 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

8 авг 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

24 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

27 июн 2020 : 		 Новая песня HEATHEN

19 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 мар 2020 : 		 Название нового альбома HEATHEN

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

4 дек 2019 : 		 Переиздание HEATHEN выйдет зимой

3 июл 2019 : 		 HEATHEN начали работу над новым альбомом

7 янв 2015 : 		 Барабанщик FORBIDDEN выступит с HEATHEN

22 окт 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

30 май 2013 : 		 JON DETTE поедет в тур с HEATHEN

25 май 2013 : 		 HEATHEN покинул барабанщик

22 мар 2013 : 		 Барабанщик HEATHEN появится в фильме

3 июн 2012 : 		 HEATHEN запишут концертный альбом

15 апр 2012 : 		 HEATHEN на NUCLEAR BLAST RECORDS

21 дек 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 май 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

22 мар 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

14 янв 2011 : 		 HEATHEN о своем составе
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Успехи в чартах HEATHEN



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Новая работа HEATHEN, Empire Of The Blind, выпущенная на прошлой неделе, попала на следующие позиции чартов:

US - Top Current Albums # 51                           
US - Billboard Top Albums #79     
UK #12 (Rock)
Germany #23
Austria #55
Switzerland #79
Japan #101
Belgium #120
France #145

HEATHEN - Empire Of The Blind Enters Worldwide Charts



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