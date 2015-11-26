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Видео с текстом от HEATHEN



HEATHEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Empire Of the Blind", которая взята из выходящего 18 сентября на Nuclear Blast Records альбома "Empire Of the Blind":



01. This Rotting Sphere



02. The Blight



03. Empire Of The Blind



04. Dead And Gone



05. Sun In My Hand



06. Blood To Be Let



07. In Black



08. Shrine Of Apathy



09. Devour



10. A Fine Red Mist



11. The Gods Divide



12. Monument To Ruin

























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