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Heathen

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8 авг 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

24 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

27 июн 2020 : 		 Новая песня HEATHEN

19 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 мар 2020 : 		 Название нового альбома HEATHEN

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

4 дек 2019 : 		 Переиздание HEATHEN выйдет зимой

3 июл 2019 : 		 HEATHEN начали работу над новым альбомом

7 янв 2015 : 		 Барабанщик FORBIDDEN выступит с HEATHEN

22 окт 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

30 май 2013 : 		 JON DETTE поедет в тур с HEATHEN

25 май 2013 : 		 HEATHEN покинул барабанщик

22 мар 2013 : 		 Барабанщик HEATHEN появится в фильме

3 июн 2012 : 		 HEATHEN запишут концертный альбом

15 апр 2012 : 		 HEATHEN на NUCLEAR BLAST RECORDS

21 дек 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 май 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

22 мар 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN

14 янв 2011 : 		 HEATHEN о своем составе

12 янв 2011 : 		 HEATHEN вернули JASON'a VIEBROOKS'a

25 авг 2010 : 		 Новое видео HEATHEN

13 фев 2010 : 		 Новый альбом HEATHEN доступен для прослушивания

26 янв 2010 : 		 Две новые песни HEATHEN

18 янв 2010 : 		 Две новые песни HEATHEN
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Видео с текстом от HEATHEN



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HEATHEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Empire Of the Blind", которая взята из выходящего 18 сентября на Nuclear Blast Records альбома "Empire Of the Blind":

01. This Rotting Sphere

02. The Blight

03. Empire Of The Blind

04. Dead And Gone

05. Sun In My Hand

06. Blood To Be Let

07. In Black

08. Shrine Of Apathy

09. Devour

10. A Fine Red Mist

11. The Gods Divide

12. Monument To Ruin

HEATHEN: Lyric Video For 'Empire Of The Blind' Title Track











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


8 авг 2020, 22:04		хорошая идея
но мёртвое звучание....эт понятно...нет возможности записать по Настоящему


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