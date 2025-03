сегодня



Концертное видео HEATHEN



“The Blight”, новое концертное видео группы HEATHEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bleed The World: Live, выпущенного 14 марта на Nuclear Blast Records:



“This Rotting Sphere” (Live)

“The Blight” (Live)

“Empire Of The Blind” (Live)

“Dying Season” (Live)

“Set Me Free” (Live)

“Sun In My Hand” (Live)

“The Heathen Horde” (Live)

“Goblin’s Blade” (Live)

“Hypnotized” (Live) http://www.heathenmetal.com







