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Видео с текстом от HEATHEN



"In Black", новое видео с текстом группы HEATHEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Empire Of The Blind", выпущенного в прошлом месяце.



Трек-лист:



01. This Rotting Sphere



02. The Blight



03. Empire Of The Blind



04. Dead And Gone



05. Sun In My Hand



06. Blood To Be Let



07. In Black



08. Shrine Of Apathy



09. Devour



10. A Fine Red Mist



11. The Gods Divide



12. Monument To Ruin







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