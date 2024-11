сегодня



Видео полного выступления HEATHEN



Видео полного выступления HEATHEN, которое состоялось в рамках австралийского тура в 2022 году, доступно для просмотра ниже:



"The Blight"

"Empire of the Blind"

"Control by Chaos"

"Opiate of the Masses"

"Blood to Be Let"

"Arrows of Agony"

"Goblin's Blade"

"Sun in My Hand"

"Death by Hanging"

"Dying Season"

"Set Me Free"

"Hypnotized"







