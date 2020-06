сегодня



Новая песня HEATHEN



"The Blight", новая песня группы HEATHEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Empire Of the Blind", выход которого запланирован на 18 сентября на Nuclear Blast Records. В качестве гостей в записи принимали участие Gary Holt (EXODUS, SLAYER), Rick Hunolt (ex-EXODUS) и Doug Piercy (ex-HEATHEN), а за оформление отвечал Travis Smith (OVERKILL, EXHORDER).



Трек-лист:



01. This Rotting Sphere



02. The Blight



03. Empire Of The Blind



04. Dead And Gone



05. Sun In My Hand



06. Blood To Be Let



07. In Black



08. Shrine Of Apathy



09. Devour



10. A Fine Red Mist



11. The Gods Divide



12. Monument To Ruin























+1 -1



( 1 ) просмотров: 79