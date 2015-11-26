Новая песня HEATHEN

"The Blight", новая песня группы HEATHEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Empire Of the Blind", выход которого запланирован на 18 сентября на Nuclear Blast Records. В качестве гостей в записи принимали участие Gary Holt (EXODUS, SLAYER), Rick Hunolt (ex-EXODUS) и Doug Piercy (ex-HEATHEN), а за оформление отвечал Travis Smith (OVERKILL, EXHORDER).
R0ck_N_R0lla
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).