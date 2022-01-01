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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Профессиональное видео с выступления SODOM 24
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 21
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Heathen

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8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEATHEN

30 май 2022 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

31 окт 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

17 окт 2020 : 		 Успехи в чартах HEATHEN

6 окт 2020 : 		 HEATHEN выпустят сборник аккордов

21 сен 2020 : 		 Новое видео HEATHEN

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

28 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

8 авг 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

24 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

27 июн 2020 : 		 Новая песня HEATHEN

19 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 мар 2020 : 		 Название нового альбома HEATHEN

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

4 дек 2019 : 		 Переиздание HEATHEN выйдет зимой

3 июл 2019 : 		 HEATHEN начали работу над новым альбомом

7 янв 2015 : 		 Барабанщик FORBIDDEN выступит с HEATHEN

22 окт 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

30 май 2013 : 		 JON DETTE поедет в тур с HEATHEN

25 май 2013 : 		 HEATHEN покинул барабанщик

22 мар 2013 : 		 Барабанщик HEATHEN появится в фильме

3 июн 2012 : 		 HEATHEN запишут концертный альбом

15 апр 2012 : 		 HEATHEN на NUCLEAR BLAST RECORDS

21 дек 2011 : 		 Видео с выступления HEATHEN
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Профессиональное видео полного выступления HEATHEN



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Профессиональное видео полного выступления HEATHEN, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно для просмотра ниже.




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