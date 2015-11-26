Трейлер нового альбома HEATHEN

HEATHEN опубликовали трейлер к новому альбому "Empire Of The Blind", выход которого запланирован на 18 сентября на Nuclear Blast Records. В качестве гостей в записи принимали участие Gary Holt (EXODUS, SLAYER), Rick Hunolt (ex-EXODUS) и Doug Piercy (ex-HEATHEN), а за оформление отвечал Travis Smith (OVERKILL, EXHORDER).
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