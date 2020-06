сегодня



Рассказ о виниловом издании MUSHROOMHEAD



Видео, рассказывающее о виниловом издании последнего творения MUSHROOMHEAD "A Wonderful Life" доступно ниже.



Трек-лист:



"A Requiem For Tomorrow"

"Madness Within"

"Seen It All"

"The Heresy"

"What A Shame"

"Pulse"

"Carry On"

"The Time Has Come"

"11th Hour"

"I Am The One"

"The Flood"

"Where The End Begins"

"Confutatis"

"To The Front" (Bonus Track)

"Sound Of Destruction" (Bonus Track)

"Another Ghost" (Bonus Track)

"Lacrimosa" (Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 178