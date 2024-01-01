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Бывший из MUSHROOMHEAD хочет денег



По сообщению Cleveland.com, Jeffrey Hatrix, также известный как Jeffrey Nothing (урожденный Jeffrey Lewis Hetrick), один из основателей кливлендского коллектива MUSHROOMHEAD, подал в суд на барабанщика и продюсера группы Steve «Skinny» Felton, обвинив его в нарушении авторских прав и невыплате причитающихся ему авторских отчислений.



В иске утверждается, что он не получал гонораров за свою музыку «как минимум несколько лет», несмотря на то, что за время работы в группе он написал или помогал писать 148 песен.



«Большинство регистраций авторских прав на исполнительское искусство были зарегистрированы на имя Stephen Felton», — говорится в иске, который был подан 12 августа в федеральный суд в Кливленде. «И хотя во многих песнях [»Hatrix«] было должным образом отмечено его участие в создании этих произведений, нет никаких записей о выплатах авторских гонораров, связанных с этими регистрациями исполнительских прав».



В годы, предшествовавшие уходу Hatrix'а из MUSHROOMHEAD, «действия Felton'а... стали еще более гнусными, включая оформление издательских сплитов, дающих Skinny (Felton) двойную оплату под двумя именами „Tenafly Viper“ и просто „Steve Felton“, наряду с 30%, идущими ему под именами „неизвестный издатель“ и „неизвестный автор“», говорится в иске. «На самом деле, большая часть издательских отчислений, похоже, исчезла, поскольку истец не получал никаких роялти за музыку в течение нескольких лет, по крайней мере.



«Несмотря на то, что поступления денег увеличивались, истец, очевидно, получал жалкие крохи. [Hatrix] получал „пособие“ в размере 1200 долларов в неделю за тур. На самом деле истцу почти ничего не платили сверх этого, и ему причитаются его издательские и другие гонорары, доходы от гастролей, продажи и гонорары от кинофильмов, а также убытки от других источников дохода, которые будут определены».



Адвокат Hatrix Рональд Стэнли сообщил Cleveland.com, что Hatrix требует по меньшей мере 3,5 миллиона долларов, но уточнил, что «мы еще не знаем, на что он имеет право».







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