Новое видео MUSHROOMHEAD



"Fall In Line", новое видео группы MUSHROOMHEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из будущего альбома "Call The Devil", выходящего на Napalm Records в течение этого года:



01. Eye To Eye

02. Fall In Line

03. Emptiness

04. We Don't Care

05. UIOP (A Final Reprieve)

06. Prepackaged

07. Decomposition

08. Grand Gesture

09. Hallelucination

10. Hideous

11. Torn In Two

12. Shame In A Basket

13. Doom Goose







