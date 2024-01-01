21 июл 2024



Могут ли MUSHROOMHEAD без масок?



В недавнем интервью с барабанщиком MUSHROOMHEAD Steve'ом "Skinny" Felton'ом у него спросили, есть ли шанс на выступление группы без масок:



«Да, эта мысль не раз приходила нам в голову на протяжении многих лет. Но если бы мы и сделали что-то подобное, то для этого и нужны сайд-проекты, а для этого нужно выпустить что-то, чего нет у MUSHROOMHEAD.



Иногда [когда MUSHROOMHEAD выступают] бывает очень жарко, а периферийное зрение в темном клубе — ты вообще ничего не видишь. Чтобы найти точку опоры, особенно гитаристам или солистам, приходится замирать на месте, потому что, как я уже сказал, при свете ламп очень трудно видеть и дышать. Общаться тоже очень сложно. У нас много сигналов руками, потому что по губам не прочитать. Наденьте маску», — говорили они. «Будет весело», — говорят они. Я постоянно повторяю: «Чья это была идея?».



Но я рад, что мы так сделали. Это нас развлекает. И вот что я вам скажу: когда ты надеваешь маску, выходишь на сцену и начинаешь выступать, ты определенно принимаешь немного другой характер и чувствуешь себя в маске немного по-другому. Ты немного более свободен и открыт, и тебя не беспокоит, что ты прямо смотришь в глаза, правильно ли ты улыбаешься или круто выглядишь. Как только вы надеваете маску, вы словно попадаете в совершенно другой мир. Так что это определенно повышает уровень энергии, когда вы находитесь на сцене. Но и истощает энергию, потому что к концу песни, когда в Аризоне 104 градуса по Фаренгейту в час дня, ты думаешь: «Какого черта?»».







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