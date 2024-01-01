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Барабанщик MUSHROOMHEAD о запрете телефонов на концертах



Steve "Skinny" Felton в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о технологии Yondr, когда фанаты пользуются телефонами на концертах только в отдельно отведенной зоне:



«Мы действительно применили её на одном шоу. У нас было шоу в честь нашего альбома «Superbuick», и количество билетов было ограничено, а также существовал дресс-код. Все должны были надеть костюм и галстук, как минимум; это было одно из подобных мероприятий. А потом мы попросили всех убрать телефоны и не фотографировать, а просто наслаждаться концертом. И было удивительно, как много людей согласились. И в воздухе было никаких телефонов. В сети даже не так много фотографий с этого мероприятия, потому что люди реально хотели ощутить происходящее. Но вот проворачивать что-то подобное на каждом концерте или просто указывать людям, что им делать, — это не круто, я не считаю подобное правильным. Люди хотят делать то, что они хотят делать. Они имеют право разговаривать по телефону, если захотят. Даже на полноценном концерте, если вам удастся отложить свой девайс на три песни и просто наслаждаться, я очень рекомендую так и поступить».



Недавно GHOST объявили о том, что на всех концертах их большого мирового турне в 2025 году будут запрещено использовать телефоны в зале. Все смартфоны, умные часы и прочие девайсы будут убраны в магнитные чехлы Yondr на входе и размагнитить их обратно можно будет только в специально отведённых зонах.







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